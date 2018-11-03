Россия намерена добиваться полной отмены блокады Кубы со стороны США

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россия продолжит добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны США, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Так в ведомстве прокомментировали принятие Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября резолюции о необходимости прекращения блокады.

"Следуя принципиальной линии на неприятие односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, Россия, как и прежде, поддержала документ и выступила с соответствующим заявлением. Результаты голосования вновь подтвердили практически единогласное отторжение международным сообществом этой дискриминационной политики Вашингтона", — заявили в МИД.

В министерстве охарактеризовали антикубинское эмбарго как "показательный пример грубого внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрожденной США "Доктрины Монро", открытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, пренебрежения правочеловеческими и гуманитарными ценностями".

"Длящаяся уже почти 60 лет блокада Кубы затрудняет реализацию масштабных социально-экономических преобразований в республике, наносит ущерб экономике, сужает возможности страны для расширения торговли, межбанковского взаимодействия, консолидации частного сектора. В совокупности это препятствует полноформатному участию Гаваны в мировой финансово-экономической архитектуре", — говорится в сообщении.

Голосование США против резолюции, продолжили в МИД, "идет в русле возобновленных Вашингтоном противозаконных, несправедливых и деструктивных действий против Кубы: ужесточенного режима эмбарго, усиленного прессинга на кубинское руководство, новых рестрикций на основании бездоказательных обвинений".

"Принципиальная позиция России в отношении резолюции остается незыблемой. Совместно с кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Кубы", — добавили российские дипломаты.