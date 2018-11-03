КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о встрече в Турции с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсуждались вопросы усиления безопасности в черноморском регионе.

Президент Украины Петр Порошенко 3 и 4 ноября находится с визитом в Турции.

"Сегодня в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику и проведения седьмого заседания Стратегического Совета высокого уровня имел возможность встретиться с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Во время встречи мы обсудили вопросы усиления безопасности в черноморском регионе", — написал Полторак на своей странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что обсуждались состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Украиной и Турцией, а также военно-техническое взаимодействие между странами.