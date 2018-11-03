США одобрили интеграцию ракет Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фото

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские власти одобрили интеграцию ракет американских противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным агентства, речь идет о системе MEADS, на которую бундесвер планирует заменить зенитные комплексы Patriot, которые составляют основу тактической ПВО Германии. ФРГ намерена подписать контракт на переоснащение в 2019 году и развернуть систему к 2025 году.

В августе минобороны ФРГ попросило американский концерн Lockheed Martin и европейский оборонный концерн MBDA представить финальные предложения. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, при этом для интеграции ракет к новой системе потребовалось одобрение американского правительства.

По данным источника агентства, решение данного вопроса последовало после переговоров летом 2018 года между главой минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен и ее американского коллеги Джеймса Мэттиса.

Представитель Пентагона подтвердил изданию, что интеграция была одобрена властями США, однако не предоставил других деталей.

По данным источников агентства, финальная цена новой системы может обойтись в несколько миллиардов выше первоначальной стоимости в четыре миллиарда евро.