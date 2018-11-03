США одобрили интеграцию ракет Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские власти одобрили интеграцию ракет американских противоракетных комплексов Patriot PAC-3 в будущую ПВО Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона.
В августе минобороны ФРГ попросило американский концерн Lockheed Martin и европейский оборонный концерн MBDA представить финальные предложения. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, при этом для интеграции ракет к новой системе потребовалось одобрение американского правительства.
Представитель Пентагона подтвердил изданию, что интеграция была одобрена властями США, однако не предоставил других деталей.
По данным источников агентства, финальная цена новой системы может обойтись в несколько миллиардов выше первоначальной стоимости в четыре миллиарда евро.