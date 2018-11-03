Трамп отменил визит в Колумбию, сославшись на расписание

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил визит в Колумбию, сообщил в письменном заявлении Белый дом.

"Расписание президента Трампа не позволяет ему поехать в Колумбию позднее в этом месяце", — говорится в сообщении.

О том, что Трамп намеревался посетить Колумбию в ноябре, Белый дом сообщал в августе. Колумбийский МИД в конце октября объявил, что визит состоится 2 декабря.

В заявлении Белого дома говорится, что Колумбия — партнер США, страны объединяет сотрудничество по ряду вопросов.

В ходе визита должны были обсуждаться вопросы безопасности, региональные проблемы и борьба с незаконным оборотом наркотиков.