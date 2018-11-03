В Ереване откроется чемпионат мира по "Что? Где? Когда?"

Здание правительства РА в вечернем освещении на площади Республики в Ереване. Архивное фото.

Здание правительства РА в вечернем освещении на площади Республики в Ереване. Архивное фото.

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Шестнадцатый чемпионат мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" откроется в субботу в Ереване, сообщил РИА Новости сопредседатель оргкомитета первенства, глава Армянской ассоциации знатоков Тигран Кочарян.

"Чемпионат мира по "Что? Где? Когда? пройдет в Ереване 3-4 ноября. В нем примут участие 400 знатоков, представляющих 65 команд из 26 стран мира", — сказал Кочарян. Он отметил, что в столицу Армении приедут команды из стран постсоветского пространства, Европы, США, Канады.

"Мы ждем в Ереване известных знатоков — Александра Друзя, Илью Новикова, Максима Поташева. Открытие первенства пройдет при участи спикера армянского парламента Ары Баблояна", — отметил Кочарян.

Чемпионат мира по "Что? Где? Когда?" проходит в Армении во второй раз. Впервые турнир был организован в республике в 2016 году под патронажем тогдашнего президента страны Сержа Саргсяна.

Координатор оргкомитета первенства, зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян считает, что организация подобного крупномасштабного мероприятия будет способствовать продвижению интеллектуального и культурного бренда Армении.

"Правительство Армении прежде всегда поддерживало развитие интеллектуального движения в стране. Государственное содействие очень важно для армянских команд и интеллектуального движения в Армении", — написал Ашотян на своей странице в соцсети Facebook.