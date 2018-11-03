Медведев проведет в Москве переговоры с лидером Кубы

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев и председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, который впервые прибыл с визитом в Россию, на переговорах в субботу обсудят взаимодействие двух стран в различных сферах и ход реализации крупных совместных проектов.
Как сообщала ранее пресс-служба кабинета министров, на субботней встрече глава кубинского Госсовета и российский премьер обсудят реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и в других областях. Также стороны затронут актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.
Российский кабмин ранее одобрил проект соглашения о сотрудничестве России и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, соответствующее распоряжение, подписанное Медведевым, в минувший вторник было размещено на сайте правительства. Контракт на реализацию этого проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы".