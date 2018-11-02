МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Кубой, сообщает портал Cibercuba.

Как отмечает портал, Болсонару заявил в интервью бразильской газете Correio Braziliense, что Куба нарушает права человека.

Болсонару в интервью выступил с критикой программы Mais Medicos, по которой кубинские врачи работают в бедных и отдаленных районах Бразилии. По его словам, три четверти зарплат медиков выплачиваются кубинскому правительству, а их детям не позволяют приехать к своим родителям в Бразилию.

"Можем ли мы поддерживать дипломатические отношения со страной, которая так обращается со своими гражданами?", — приводит портал слова избранного президента.

Болсонару известен своими ультраправыми и популистскими взглядами. Еще в начале кампании он открыто заявлял, что президент США Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.

Также ранее Болсонару подтвердил готовность перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны. В ходе предвыборной кампании он уже обещал перенести посольство в Израиле в Иерусалим. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.