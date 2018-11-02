Россия опротестовала использование ОБСЕ для расследования ситуации в Чечне

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. МИД РФ считает безосновательным задействование США механизма ОБСЕ для расследования нарушений прав человека в Чечне, этот шаг является злоупотреблением инструментарием организации.

Ранее сообщалось, что в пятницу США присоединились к коалиции из 16 стран, активировав тем самым Московский механизм. Процедура предполагает создание миссий экспертов или докладчиков для работы с положением в сфере прав человека в определенной стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.

"Налицо стремление использовать эти механизмы ОБСЕ не для укрепления сотрудничества между государствами-участниками Организации, как это предусмотрено Венским и Московским документами, а в целях политизации отдельных вопросов гуманитарной сферы. Такой подход является злоупотреблением инструментарием ОБСЕ и противоречит духу Организации", — говорится в комментарии ведомства.

"Очевидно, что эти действия продиктованы стремлением усилить развязанную антироссийскую кампанию перед СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря сего года. Учитывая данные обстоятельства, считаем попытки запуска Венского и Московского механизмов безосновательными", — отмечается в комментарии.

МИД России подтвердил готовность Москвы продолжать конструктивный диалог по правозащитным вопросам.

В начале апреля 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.