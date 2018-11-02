В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли два человека

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Два человека погибли в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 29 октября по 1 ноября в результате боевых действий в Новоазовском районе травмы, не совместимые с жизнью, получили двое военнослужащих республики", — заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 148 человек. Всего с начала конфликта погибли 4715 человек, в том числе 81 ребенок.
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