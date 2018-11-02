Генсека ОДКБ освободили от должности

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова освободили от должности, сообщается на сайте ОДКБ.

Исполнять обязанности генсека будет его заместитель Валерий Семериков.

Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.

Помимо Хачатурова,специальная следственная служба предъявила обвинение бывшему президенту Роберту Кочаряну и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну. Кочарян арестован, Арутюнян объявлен в розыск.