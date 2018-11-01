Хантсман рассказал, что прошел курс лечения меланомы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил РИА Новости, что у него была диагностирована ранняя стадия меланомы, он уже вернулся из США, где прошел курс лечения.

"Я бы хотел поблагодарить моих врачей, которые оперативно провели раннюю диагностику и обеспечили все необходимое лечение. Мы выявили меланому на ранней стадии, и все говорит в пользу того, что у меня все будет хорошо. Я уже вернулся в Москву, где вместе со своей семьей и старательным коллективом нашего посольства мы активно трудимся над тем, чтобы представлять Соединенные Штаты в России", — сказал посол в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся публикации, где говорилось о том, что у него был диагностирован рак.

Ранее в интервью газете Deseret News посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о диагностировании у него меланомы первой стадии. По его словам, он прошел медицинскую проверку во время поездки на родину летом, результаты которой получил уже по возвращении в Россию.

Издание Deseret News выходит в Солт-Лейк-Сити, столице штата Юта, где Хансман занимал пост губернатора.