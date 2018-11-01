Встреча Трампа и Си Цзиньпина будет носить официальный характер

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Двусторонняя встреча лидеров США и Китая на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине будет носить официальный характер, в ходе переговоров могут быть затронуты торговые споры, сообщил в четверг советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

"В действительности это будут очень официальные двусторонние переговоры, очень официальные, был даже разговор об ужине, я не знаю", — сказал советник президента в интервью Washington Post.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря, ранее Кудлоу говорил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 "встретятся ненадолго".

Кудлоу подчеркнул, что у президента хорошие отношения с председателем КНР и только два лидера имеют возможность договориться по существующим вопросам.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что лидеры двух стран достигнут "мира по торговым спорам", Кудлоу сказал: "Я не знаю ответа на этот вопрос программу переговоров обсудили и проработали оба лагеря, я думаю, они будут включать торговлю, но я не уверен на сто процентов и не хочу забегать вперед".

Ранее в четверг президент Трамп сообщил, что провел "продолжительные и хорошие" телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, речь в частности шли о торговле и Северной Корее.