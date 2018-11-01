Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, считает американский сенатор

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. США и Китай являются конкурентами, но никак не противниками, стороны должны решать разногласия путем равноправного диалога, заявил в четверг американский сенатор-республиканец от штата Теннеси Ламар Александер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"США и Китай конкуренты, но не противники, общих интересов у нас значительно больше, чем разногласий, стороны путем укрепления сотрудничества могут добиться совместного процветания", — заявил Александер, слова которого приводятся в заявлении Госсовета КНР.

По его словам, "существующие проблемы в торгово-экономической сфере стороны должны решить путем равноправного и честного диалога". Он подчеркнул, что "повышение таможенных пошлин не может стать решением проблемы".

Ли Кэцян отметил, что Китай продолжит политику углубления реформ и открытости, а дальнейшее развитие КНР предоставит новые возможности другим странам.

"Факты доказали, что здоровые и стабильные отношения Китая и США в интересах народов обеих стран, стороны должны совместно работать над тем, чтобы развитие двусторонних отношений шло в правильном направлении", — сказал Ли Кэцян.

По его словам, "несомненно, в торгово-экономических отношениях могут возникнуть различные проблемы, но сторонам необходимо уважать друг друга, учитывать важнейшие интересы каждой из стран, надлежащим образом решать разногласия путем равномерного диалога и консультаций, так как это соответствует интересам обеих сторон".

Стороны также обменялись мнениями по международным вопросам.