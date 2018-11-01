ДОХА, 1 ноя — РИА Новости. Катар удвоит усилия по наращиванию обороноспособности страны, чтобы быть готовым к отражению любой угрозы, заявил вице-премьер, госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя во время дискуссии о возвращении на родину участников боевых действий в конфликтных регионах.

"Катар не волнуют чьи-либо угрозы, потому что он действует, подготавливает свое население, реализует планы и стратегии. Все системы, которые покупает Катар, в том числе средства и системы киберзащиты, самые современные и передовые. Катар удвоит усилия по наращиванию обороноспособности, чтобы быть готовым в любое время", — сказал аль-Аттыйя.

Он подчеркнул, что, несмотря на наличие союзников, Доха никогда не надеялась на их защиту, потому что эмират способен защитить себя сам, это его философия и военная доктрина.

После разрыва отношений между Катаром и его соседями по региону в июне 2017 года катарские официальные лица заявляли о наличии угрозы военной интервенции в эмират Саудовской Аравии и ОАЭ. В связи с этим, союзник Дохи — Турция направила в страну военных и открыла на полуострове свою базу. Кроме того, Катар предложил Пентагону расширить существующую в стране самую большую американскую базу на Ближнем Востоке. Эмират проявил заинтересованность в укреплении военного сотрудничества с Россией и стал вести переговоры о покупке российских вооружений, в частности, российских зенитных ракетных систем С-400.