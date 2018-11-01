Слом ДРСМД может спровоцировать новую гонку вооружений, предупредили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Слом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), к которому могут привести действия США, станет очень опасным шагом, это чревато риском втягивания регионов в новую гонку вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Слом ДРСМД явился бы весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлияет на международную безопасность, стратегическую стабильность. Снова хочется отметить, что это чревато серьезными рисками втягивания целых регионов в гонку вооружений. Таким образом ситуация вокруг договора касается не только России и США, но и других членов мирового сообщества", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.