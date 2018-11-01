Дочь экс-президента Перу Фухимори приговорена к трем годам заключения

МЕХИКО, 31 окт — РИА Новости. Перуанский суд приговорил в среду Кейко Фухимори, дочь экс-президента страны Альберто Фухимори, к 36 месяцам предварительного заключения за получение денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

Фухимори-младшая проходит по делу о незаконных взносах на проведение предвыборной кампании партии "Народная сила", лидером которой она является, в 2011 году.

Заседание суда транслировалось порталом Comercio. Судья Ричард Консепсьон Каруанчо пришел к выводу, что Фухимори-младшая была в курсе незаконных взносов на проведение кампании ее партии "Народная сила", в том числе средств, полученных от Odebrecht.

"Подсудимая как лидер предполагаемой преступной организации, созданной параллельно политической партии, могла получить 1 миллион долларов, которые были направлены на проведение кампании", — заявил Каруанчо.

Кейко Фухимори была задержана 10 октября после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Прокуратура выдала ордер на ее задержание и еще около 20 человек на срок до десяти дней. Позднее она была освобождена, но предстала перед новым судом.