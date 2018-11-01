Генконсульство в Хьюстоне помогает в репатриации тела моряка с "Поморья"

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Генконсульство России в Хьюстоне оказывает необходимую поддержку в вопросе репатриации тела моряка, скончавшегося на судне "Поморье" в порту Нового Орлена, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Мы подтверждаем смерть моряка на судне "Поморье". Консульство оказывает необходимую поддержку, мы находимся в контакте с капитаном судна, с пограничниками и полицией", — сказал собеседник агентства.

Ранее о кончине одного из членов экипажа сообщило Мурманское морское пароходство. Новый экипаж прибыл на балкер "Поморье", который находится в порту Нового Орлеана, в начале октября.

ОАО "Мурманское морское пароходство", в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.