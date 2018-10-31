В Канаде из-за звонков с угрозами закрыли около 20 школ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Почти 20 школ закрыли в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады в среду из-за двух поступивших звонков с угрозами, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление полиции.
Полиция Эдмунсона и королевская конная полиция Канады расследуют инцидент. Правоохранительные органы также не исключают того, что это розыгрыш на Хэллоуин. "Это мог быть проделкой, потому что сегодня Хэллоуин, но мы не можем рисковать в такой ситуации", — говорится в заявлении полиции.
Как сообщает телеканал, всего занятия были отменены в 18 школах, таким образом инцидент затронул 5 тысяч учеников и 400 учителей.