Болтон рассказал, при каком условии Трамп будет достоин Нобелевской премии

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Если администрации США удастся достичь денуклеаризации Корейского полуострова, президент США Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Вы знаете, если мы сможем достичь полной денуклеаризации Северной Кореи в серьезном и постоянном режиме, это будет гигантское достижение и предопределит получение Трампом Нобелевской премии мира", — заявил Болтон, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Предшественник Трампа президент США Барак Обама 9 октября 2009 года получил Нобелевскую премию мира. Члены Нобелевского комитета сочли достойными награды усилия Обамы "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Однако некоторые старейшины премии по прошествии времени сожалели об этом решении.