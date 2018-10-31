В Саудовской Аравии 17 филиппинок задержали из-за празднования Хэллоуина

ДУБАЙ, 31 окт — РИА Новости. Семнадцать гражданок Филиппин были задержаны в Саудовской Аравии за участие в вечеринке в честь Хэллоуина, сообщает в среду эмиратское издание The National.

Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило, что гражданки страны были задержаны наряду с другими участниками вечеринки в жилом комплексе в столице страны Эр-Рияде. В настоящее время они содержатся в специальной женской тюрьме, дипломаты допущены к ним не были.

Согласно изданию, представители спецслужб Саудовской Аравии обыскали жилой комплекс после жалоб со стороны соседей на шумное поведение. В саудовских социальных сетях впоследствии появились фотографии предполагаемых участников вечеринки в облике зомби и вампиров.

Филиппинские власти не были поставлены в известность о предъявленных задержанным обвинениям. После инцидента посольство Филиппин в Саудовской Аравии призвало своих граждан уважать традиции ислама и местные правила и воздержаться от празднования Хэллоуина, Дня всех влюбленных и Рождества.