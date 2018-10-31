В Киеве жители отключенного от электричества дома перекрыли шоссе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Жители Киева во вторник перекрыли одну из улиц столицы Украины, они требуют возобновления подачи электроэнергии в многоэтажном доме.

Как следует из трансляции, которую ведет агентство УНН, жители 35-этажного дома перекрыли Харьковское шоссе. Второй день подряд несколько десятков человек требуют возобновления подачи электричества. Они разместили на проезжей части покрышки, а также поставили автомобили, чем парализовали движение транспорта. При этом трамвайные пути остаются незаблокированными.

По словам местных жителей, в понедельник им отключили электроснабжение якобы из-за долгов. В доме также отсутствует вода, так как насос работает от электричества. Также в доме нет газа, так как, согласно техническим нормам, газоснабжение в высотных зданиях не разрешено.

Один из протестующих сообщил, что информация о том, что жители многоэтажки имеют долги за электроснабжение не соответствует действительности, а должником является торговый центр, находящийся возле дома.

На месте дежурит патрульная полиция, ситуация спокойная.