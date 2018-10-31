Израильский министр Элькин признал поражение на выборах мэра Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — РИА Новости. Русскоязычный израильский министр Зеев Элькин признал поражение в борьбе за пост мэра Иерусалима, не пробившись во второй тур муниципальных выборов.

Кто будет следующим градоначальником, решится 13 ноября. Выбор стоит между Офером Берковичем и Моше Леоном, за которых в первом раунде проголосовало больше всего иерусалимцев.

"В политике надо уметь не только побеждать, но и проигрывать. Я поздравляю Офера Берковича и Моше Леона, который вышли во второй тур, и в качестве министра по делам Иерусалима буду сотрудничать с тем, кто победит", — написал Элькин в микроблоге Twitter.

Он совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима, входит в состав военно-политического кабинета, сопредседательствует в российско-израильской межправительственной комиссии. Элькин многократно выполнял функции доверенного лица и личного переводчика премьер-министра Биньямина Нетаньяху в его контактах с руководством РФ. Глава израильского правительства поддержал министра на муниципальных выборах и агитировал за него.

Далее борьба пойдет между 35-летним бывшим вице-мэром Берковичем, который пользуется репутацией защитника интересов светской части горожан, и 56-летним членом муниципального совета Леном, заручившимся поддержкой влиятельных ультрарелигиозных партий.

Нынешний мэр Нир Баркат не стал баллотироваться на третий срок после того, как десять лет руководил 900-тысячным городом, который израильтяне считают своей "единой и неделимой столицей", несмотря на претензии палестинцев на его восточные районы и исторический центр.

В Тель-Авиве, втором по величине городе Израиля, его деловой столице, самом популярном средиземноморском курорте и побратиме Москвы, на пятый срок переизбрался Рон Хульдаи, передают местные СМИ со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Выборы прошли во вторник по всему Израилю. Миллионы граждан и постоянных жителей страны голосовали за глав муниципалитетов или поселков и определяли состав местных советов.