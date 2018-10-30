В Каталонии создали "теневое правительство"

МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. Лидеры движения за независимость Каталонии объявили во вторник о создании так называемого "Совета за республику", который испанские СМИ окрестили "теневым правительством", и главная цель которого, по словам экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, – строительство Каталонской республики и "подготовка международного сообщества к ее признанию".

В церемонии приняли участие глава каталонского женералитета Ким Торра, члены его правительства, а также по видеосвязи из Бельгии Карлес Пучдемон и бывший советник его правительства Тони Комин. Церемония транслировалась на сайте женералитета.

По словам Торры, цель создания совета – "осуществить мандат" 1 октября (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости) и 27 октября (27 октября 2017 года каталонский парламент провозгласил независимость). "У нас нет другой альтернативы, кроме как двигаться к свободе", — сказал он, вновь обрушившись с критикой на Испанское государство, которое, по его мнению, перестало быть государством для каталонцев.

По словам бывшего советника каталонского правительства Тони Комина, еще одна из главных целей создаваемого совета — "добиться международного признания права на самоопределение".

Совет является частной организацией и, как обещают в женералитете, не будет финансироваться из каталонского бюджета.

На церемонии учредители Совета так и не объяснили, какова будет его структура и кто в него войдет. Согласно данным испанских СМИ, руководить "Советом за республику" будет Пучдемон, а координировать работу – Комин.

Изначально предполагалось, что этот орган будет называться "Совет республики", однако в результате название решили поменять. Штаб-квартира будет находиться в бельгийском Ватерлоо (именуемом сепаратистами "Домом республики"), где живет Пучдемон. Как ранее рассказал РИА Новости сам Пучдемон, 8 декабря в Брюсселе пройдет Генеральная Ассамблея Совета.

Создание "Совета" было предвыборным обещанием двух основных сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию" и "Левых республиканцев Каталонии". Однако учреждается он в виде, в котором его изначально вряд ли задумывали лидеры движения за независимость.

Создание "Совета" отказались поддержать даже крайне левая сепаратистская партия "Кандидатура народного единства", поскольку считает его органом, который не будет иметь никаких реальных полномочий.

Накануне официальный представитель каталонского правительства Элса Артади заявила, что функции каталонского женералитета и "Совета" совпадать не будут. "Политические решения "Совета за республику" не связаны напрямую с непосредственной работой правительства. Это разные сферы", – сказала она.

Против создания "Совета" выступили партии, поддерживающие территориальную целостность Испании, — социалисты, "Граждане" и Народная партия. Фракция социалистов собирается обратиться в парламентскую комиссию с предложением о принятии резолюции, которая бы призывала правительство Каталонии уважать Статут автономного сообщества и "не искажать" институционную систему созданием каких-либо параллельных органов.

Представитель социалистов в парламенте Эва Гранадос раскритиковала планы сепаратистов. "Вы продолжаете обманывать. Совет Республики? Институционный акт? Позор. Даже вы сами в это не верите!", — написала она в Twitter.

Представитель партии "Граждане" Карлес Каррисоса назвал новый орган "воображаемым советом", "фейковым институтом" и "фейерверком", при помощи которого сепаратисты хотят "продолжить огромную ложь" процесса движения за независимость, "заставляя думать, что они создают государственные республиканские институты".

Ранее Пучдемон создал новое движение — "Национальный призыв к республике".

Официальная церемония состоялась 27 октября в каталонском городе Манреса, где собрались около 6 тысяч его сторонников. Обращаясь к ним по видеосвязи, Пучдемон заявил, что движение будет автоматически распущено, когда добьется своей цели — создания независимого государства. Согласно плану организаторов, Пучдемону будет подчиняться "правительство", будет создан "совет представителей" и "ассамблея". "Учредительный съезд" движения состоится 19 января.

Первого октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняли участие 43% населения, 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах этого голосования, 27 октября 2017 каталонский парламент, где сепаратисты обладали абсолютным большинством, проголосовал за создание "Каталонской республики, независимой и суверенной". Однако официально документы о провозглашении не были опубликованы и не вступили в силу.

В этот же день Сенат разрешил правительству Испании применить 155 статью конституции, на следующий день в автономном сообществе было введено прямое правление Мадрида, от власти был отстранен женералитет, парламент распущен. Часть членов правительства Карлеса Пучдемона, включая его самого, скрылись за границей. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа, растрате госсредств и неподчинении властям.