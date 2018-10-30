В Индонезии обязали проверить самолеты Boeing 737

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Власти Индонезии обязали местные авиакомпании Lion Air и Garuda провести проверки имеющихся у них самолетов Boeing 737-Max, сообщает газета Straits Times со ссылкой на постановление министра транспорта страны Буди Кариа Сумади.

"Вчера мы направили письмо (авиакомпаниям — ред.) Lion Air и Garuda о проведении проверок. Результаты будут переданы в Национальный комитет по безопасности на транспорте для помощи в расследовании", — заявил министр.

По данным издания, авиакомпания Lion Air имеет восемь самолетов Boeing 737-Max, у авиакомпании Garuda есть один самолет такого типа.

"Есть вещи, которые нужно прояснить. Прежде, чем мы проанализируем действия экипажа и возможность ошибки, вызванной человеческим фактором, мы должны провести проверку самолета", — добавил индонезийский министр.

Он отметил, что будет проведено тщательное и объективное расследование. Как пишет издание, компания Boeing оказывает техническую помощь в расследовании катастрофы по просьбе и под руководством властей страны.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела десяти погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX. Также водолазы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были направлены на ДНК-экспертизу.