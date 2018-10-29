Президент Боливии поздравил Бразилию с победой Болсонару

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес поздравил в понедельник Бразилию с победой ультраправого кандидата Жаира Болсонару на выборах президента.

"Поздравляем братский народ Бразилии с его демократическим участием во втором туре президентских выборов, в результате которых был избран Жаир Болсонару, которому мы передаем наше признание. Боливия и Бразилия – братские народы с глубокими интеграционными связями", – написал Моралес в Twitter.

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. После подсчета 99,99% голосов кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.

Ранее ультраправого победителя выборов Болсонару поздравил также президент Венесуэлы Николас Мадуро.