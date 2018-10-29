В Барселоне проходит крупная операция по борьбе с наркоторговлей

МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Широкомасштабная операция по борьбе с наркоторговлей проходит в Барселоне, в ней участвуют 700 сотрудников правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и 150 сотрудников Городской Гвардии (полиция Барселоны), сообщили ведомства в Twitter. © AFP 2018 / De la Torre Curto Около Канарских островов на борту судна обнаружили более двух тонн кокаина

Правоохранители обыскивают наркопритоны, где ведется продажа героина. В общей сложности обыски проходят в 40 квартирах в Старом городе.

Операция также проводится в Бадалоне и Оспиталете (провинция Барселона).

Кроме того, в понедельник Национальная полиция Испании сообщила, что в Малаге обнаружена одна из крупнейших лабораторий в стране по производству синтетических наркотиков. Следствие считает, что в общей сложности здесь были произведены около тонны амфетаминов и MDMA, на черном рынке стоимость оценивается в пять миллионов евро. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции, в эти страны преступная группировка поставляла также гашиш. В общей сложности арестованы 16 человек – двое во Франции, семь в Великобритании и семь в Испании, говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков (в том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли) — на 30% больше, чем годом ранее.