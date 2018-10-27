Аэропорт в Тель-Авиве изменил маршруты из-за обстрелов из Газы

Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт в Тель-Авиве. Архивное фото

Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт в Тель-Авиве. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве объявил об изменении маршрутов после начала обстрелов из сектора Газа, расписание полетов не меняется, сообщили в Управлении аэропортов Израиля.

Согласно заявлению, посадка с севера осуществляется на двух полосах, взлет — с одной. В Управлении уточнили, что изменение маршрутов движения не повлияло на расписание аэропорта.

Ранее сообщалось, что с вечера пятницы по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 40 реактивных и минометных снарядов. В ответ израильские военные нанесли удары по 95 целям в анклаве.

В пусках ракет израильтяне обвиняют палестинское движение "Исламский джихад", которое, по их утверждению, получило соответствующие приказы от своих сирийских и иранских покровителей.