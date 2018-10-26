ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Китайская сторона неприятно удивлена заявлениями одного из сенаторов США, который заявил о нарушении прав представителей различных религиозных и этнических групп в КНР, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее в Сенате США прозвучали обвинения в адрес Китая в связи с якобы нарушением прав человека верующих и принадлежащих к различным религиям людей на территории КНР. Отмечалось, что борьба за права этих людей должна входить в число приоритетных пунктов сотрудничества Китая и США.

"Честно говоря, я неприятно удивлена полным невежеством и предубеждением сенатора США в отношении Китая, мы выражаем недовольство и решительный протест его безосновательной критике", — сказала дипломат.

Она задалась вопросом, как американский сенатор может комментировать религиозную ситуацию в Китае, был ли он вообще когда-нибудь в КНР, со сколькими этническими и религиозными группами и их членами он пообщался.

Хуа Чуньин сообщила, что в Китае насчитывается 56 этнических групп, в которые входят более 110 миллионов человек, в Китае есть представители даоизма, буддизма, христианства, ислама, численность верующего населения страны превышает 200 миллионов человек. По ее словам, права всех этих групп прописаны как в конституции, так и в почти 40 законах страны.

"Представители всех религиозных групп обладают полной свободой вероисповедания, это неоспоримо", — подчеркнула она.

Она также обратилась с вопросом к представителю США, знает ли он о ситуации с этническими группами в его собственной стране. Дипломат привела в пример данные американского института общественного мнения Gallup, которые свидетельствуют о том, что 58% населения США считают расизм одной из наиболее крупных проблем американского общества, значительное число американцев африканского и латиноамериканского считают, что их права в той или иной степени нарушаются из-за их расовой принадлежности.