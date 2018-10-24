Российский 82-й конвой с гуманитарной помощью готов к отправке в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (201)

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. МЧС России завершило формирование 82-й автоколонны с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется утром 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В четверг автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна доставит жителям Донбасса более 700 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и предметы первой необходимости.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.