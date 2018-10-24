Ураган "Уилла" находится над мексиканским штатом Синалоа

МЕХИКО, 24 окт — РИА Новости. Ураган "Уилла" находится сейчас над территорией мексиканского штата Синалоа, сообщает во вторник вечером Национальная комиссия по водным ресурсам латиноамериканской страны.
"Уилла" покрывает юг Синалоа в районе Эскуинапы, Эль-Росарио и близлежащих поселков", — говорится в сообщении комиссии. Ранее ураган ослабел до третьей категории.
Власти Мексики объявили чрезвычайную ситуацию на территории 12 муниципалитетов в штате Наярит и семи муниципалитетов в Синалоа. Пока о разрушениях не сообщается.