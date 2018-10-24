Ураган "Уилла" находится над мексиканским штатом Синалоа

МЕХИКО, 24 окт — РИА Новости. Ураган "Уилла" находится сейчас над территорией мексиканского штата Синалоа, сообщает во вторник вечером Национальная комиссия по водным ресурсам латиноамериканской страны.

Ранее сообщалось, что передняя часть урагана достигла территории страны.

"Уилла" покрывает юг Синалоа в районе Эскуинапы, Эль-Росарио и близлежащих поселков", — говорится в сообщении комиссии. Ранее ураган ослабел до третьей категории.

Власти Мексики объявили чрезвычайную ситуацию на территории 12 муниципалитетов в штате Наярит и семи муниципалитетов в Синалоа. Пока о разрушениях не сообщается.