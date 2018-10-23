Россия надеется на возобновление выполнения Договора об открытом небе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия надеется на возобновление полномасштабного выполнения договора об открытом небе, говорится в заявлении российской делегации в консультативной комиссии.

"В связи с принятием решения ККОН (Консультативной комиссии по открытому небу — ред.) о распределении активных квот наблюдательных полетов на 2019 год делегация Российской Федерации считает необходимым заявить следующее. Российская сторона поддерживает это решение и выражает надежду на возобновление полномасштабного выполнения договора, центральным элементом которого являются именно наблюдательные полеты", — говорится в заявлении делегации.

По мнению российской стороны, причиной годового перерыва в выполнении полетов стали "грубейшее, не имеющее никаких оправданий нарушение своих обязательств со стороны Тбилиси, безответственное поведение его покровителей, а также пассивность ряда других государств-участников договора".