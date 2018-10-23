В Эстонии предложили создать единую систему ПВО стран Балтии

ТАЛЛИН, 23 окт — РИА Новости. Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас предлагает создать единую систему противовоздушной обороны для стран Балтии, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR. © AFP 2018 / Raigo Pajula Там, где медом намазано. НАТО расширило свою авиабазу в Эстонии

Говоря о потребностях национальной обороны, Террас подчеркнул важность противовоздушной обороны.

"Если бы меня спросили, что могло бы быть следующим шагом в развитии военного потенциала, то я считаю, что им могла бы быть единая система ПВО стран Балтии, которая бы состояла из зенитно-ракетных комплексов одного типа, работающих на одной платформе, с дальностью действия 30 километров, может быть 50 километров. Это было бы нужно", — заявил генерал ERR.

Полномочия нынешнего главы Сил обороны генерал-лейтенанта Рихо Терраса истекают 4 декабря 2018 года. Он возглавляет Силы обороны последние семь лет. Ранее он занимал должности начальника Главного штаба Сил обороны и канцлера министерства обороны. Террас служил на различных должностях в Силах обороны с 1992 года. С 5 декабря новым командующим Силами обороны станет Мартин Херем, который с июля 2016 года является начальником Главного штаба.