В судах Молдавии задержали десять человек по подозрению в коррупции

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото.

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото.

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Обыски в Апелляционной палате и городском суде Кишинева завершились задержанием десяти человек, в том числе пяти судей, сообщила во вторник пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Ранее сообщалось, что Высший совет прокуратуры во вторник утром по запросу генерального прокурора Молдавии Эдуарда Харунжена разрешил начать уголовное преследование в отношении судей, подозреваемых в коррупции.

"В результате обысков, проведенных сотрудниками антикоррупционной прокуратуры и НАЦ, были задержаны 10 человек: три судьи Апелляционной палаты, два судьи из суда Кишинева, прокурор из кишиневской прокуратуры, адвокат, судебный ассистент, врач и физическое лицо, проходящее по одному из дел", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, судьи получали от участников рассматриваемых дел денежные суммы в особо крупных размерах. Взамен они выносили приговор, который был нужен плательщику. Адвокат и прокурор выступали посредниками и передавали денежные средства от заинтересованных лиц судьям.

Уголовные дела были заведены прокуратурой из-за превышения судей служебных полномочий, позже их также стали подозревать в активной и пассивной коррупции.