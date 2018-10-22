В МИД рассказали о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается, Москва также ждет окончания расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мы ждем, когда окончательно расследование (завершится). Так что надо набраться терпения, подождать", — сказал он журналистам.

На уточняющий вопрос, продолжается ли подготовка визита президента РФ в Саудовскую Аравию, дипломат ответил утвердительно. "Да, у нас же визиты (продолжаются), ездила наша делегация межведомственная высокого уровня. Дело нашумевшее, но надо подождать результатов расследования", — сказал он.