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Косачев рассказал, зачем США хотят выйти из договора о РСМД

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Выход США из договора о РСМД (36)
(обновлено: 21:55 21.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкКонстантин Косачев. Архивное фотоКонстантин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Желание США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продиктовано стремлением приблизить соответствующий класс американского оружия к границам России и Китая, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Замглавы МИД Сирии заявил, что США начали опасную гонку вооружений
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

"Разрушение ДРСМД нацелено на то, чтобы приблизить соответствующий класс американского оружия к территории потенциального, а может быть, реального противника. В первую очередь это Россия и во вторую очередь это Китай", — сказал Косачев в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, в данном случае, при решении выйти из договора, возможное приглашение к разговору Москвы и Пекина со стороны Вашингтона — "это лукавство".

Сенатор подчеркнул, что США ведут линию на выход из договора с 2014 года. Косачев считает, что реагировать России нужно "не столько на факт выхода из договора, сколько на практические действия США, когда они уже будут свободны в своих действиях". Политик напомнил о заявлении российского президента, что в случае появления угрозы "вся военно-техническая готовность на этот счет у России имеется, реакция будет мгновенной".

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ДРСМД
Глава комитета СФ также напомнил, что только в 2017 году у США появились конкретные претензии к России по соблюдению ДРСМД, при этом упоминалась ракета 9М729. В качестве "доказательств" прилагались какие-то снимки из интернета и строились предположения, что этот класс ракет мог нарушать договор, привел пример Косачев.

"В Совете Федерации мы проводили специальные слушания. Как нам досконально показали военные, никакого нарушения этого договора от данной модификации ракеты, как и от любых других, нигде не происходило. Более того, эта ракета технически не может быть уличена в том, что с ее помощью договор будет нарушаться — она технически располагает другими характеристиками", — отметил Косачев.

"Американцы продолжают эти игрища. Потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить", — сказал политик. Он подчеркнул, что абсолютно голословные обвинения Москвы в нарушении договора "на поверку оказываются чушью".

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>
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