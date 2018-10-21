Косачев рассказал, зачем США хотят выйти из договора о РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Желание США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продиктовано стремлением приблизить соответствующий класс американского оружия к границам России и Китая, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Разрушение ДРСМД нацелено на то, чтобы приблизить соответствующий класс американского оружия к территории потенциального, а может быть, реального противника. В первую очередь это Россия и во вторую очередь это Китай", — сказал Косачев в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, в данном случае, при решении выйти из договора, возможное приглашение к разговору Москвы и Пекина со стороны Вашингтона — "это лукавство".
Сенатор подчеркнул, что США ведут линию на выход из договора с 2014 года. Косачев считает, что реагировать России нужно "не столько на факт выхода из договора, сколько на практические действия США, когда они уже будут свободны в своих действиях". Политик напомнил о заявлении российского президента, что в случае появления угрозы "вся военно-техническая готовность на этот счет у России имеется, реакция будет мгновенной".
"В Совете Федерации мы проводили специальные слушания. Как нам досконально показали военные, никакого нарушения этого договора от данной модификации ракеты, как и от любых других, нигде не происходило. Более того, эта ракета технически не может быть уличена в том, что с ее помощью договор будет нарушаться — она технически располагает другими характеристиками", — отметил Косачев.
"Американцы продолжают эти игрища. Потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить", — сказал политик. Он подчеркнул, что абсолютно голословные обвинения Москвы в нарушении договора "на поверку оказываются чушью".