МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия осуждает планы США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон пытается шантажом добиться от Москвы уступок в сфере стратегической стабильности.

"Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет", — сказал Рябков.

Дипломат заявил, что если США продолжат в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, то Россия примет ответные меры, в том числе военного характера.

"Но не хотелось бы до этого доводить", — сказал Рябков.

"Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности. В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях", — добавил дипломат.

Гонка вооружений

На планы США отреагировали в обеих палатах российского парламента.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что США стремятся навязать России гонку вооружений. При этом он напомнил, что Москва не хочет этого.

Швыткин подчеркнул, что Россия выполняет все обязательства договора в то время, как США неоднократно нарушали его положения.

"США в очередной раз показывают действия по двойным стандартам. При этом хочу еще раз отметить, что это коснётся обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. И конечно же, очень болезненно, на мой взгляд, это отразится на непосредственно странах Европы в первую очередь", — сказал Швыткин.

Новая "холодная война"

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что у России есть весь комплекс мер, чтобы обеспечить собственную безопасность и союзников.

Он добавил, что выход из ДРСМД может повлечь за собой непродление СНВ-3 в 2021 году. В связи с этим под вопросом окажется соблюдение оговора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Это полностью обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, на достижение которого потребовались десятилетия во второй половине прошлого века. А это — с вероятностью 100% реальная новая "холодная война" и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы", — сказал Слуцкий.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что выход США из договоров по ядерному оружию сделает Америку более уязвимой.

"Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой ("great again"), а снова повышенно уязвимой ("more vulnerable again"). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства. Это опаснейшая иллюзия. Лучше бы Трампу передумать", — написал Пушков в Twitter.

Перечеркнет усилия

При этом инициативу Трампа раскритиковали даже в США. Так, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что Соединенным Штатам не следует выходить из договора..

"Вот почему (советника президента США. — Прим. ред.) Джона Болтона нельзя было допускать куда-либо во внешнюю политику. Это перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана", — написал Пол в Twitter.

По его словам, необходимо устранить все проблемы, которые связаны с соглашением по ракетам средней и малой дальности.

Договор о ракетах

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>