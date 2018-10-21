Слуцкий рассказал о возможных последствиях непродления договора СНВ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Непродление СНВ-III в 2021 году может повлечь за собой выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. По словам Слуцкого, вследствие этого может оказаться пролонгация СНВ-III.

"В свою очередь, непродление СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой также и выход из ДНЯО, что полностью обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, на достижение которого потребовались десятилетия во второй половине прошлого века. А это — с вероятностью 100% реальная новая "холодная война" и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы", — сказал журналистам Слуцкий.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.