Пушков предостерег США от выхода из договоров по ядерному оружию

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что выход США из договоров по ядерному оружию сделает Америку более уязвимой.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора. Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность пересмотра заключенного с РФ договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
"Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой ("great again"), а снова повышенно уязвимой ("more vulnerable again"). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства. Это опаснейшая иллюзия. Лучше бы Трампу передумать", — написал Пушков в Twitter.
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.