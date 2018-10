Пушков предостерег США от выхода из договоров по ядерному оружию

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что выход США из договоров по ядерному оружию сделает Америку более уязвимой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. При этом он обвинил Москву в нарушении договора. Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность пересмотра заключенного с РФ договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой ("great again"), а снова повышенно уязвимой ("more vulnerable again"). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства. Это опаснейшая иллюзия. Лучше бы Трампу передумать", — написал Пушков в Twitter.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.