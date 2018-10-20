США могут вновь провести свои корабли через Тайваньский пролив

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. США рассматривают возможность проведения новой операции, в рамках которой американские корабли вновь пройдут через Тайваньский пролив, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Целью миссии, как отмечает агентство, будет обеспечение возможности свободного прохода американских кораблей по стратегическому водному пути. Когда может состояться операция, собеседники агентства не уточнили. Пентагон оказался официально комментировать эту информацию.

В июле США уже провели подобную миссию и провели два корабля через Тайваньский пролив. В связи с проведением операции Китай призвал США не подрывать двусторонние отношения и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.