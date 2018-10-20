Шойгу рассказал об угрозе возвращение в АТР боевиков из Сирии

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. Возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боевиков, воевавших в Ираке и Сирии, обостряют угрозу терроризма в этой части планеты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Терроризм становится все более серьезной угрозой для государств АТР. Это обусловлено действием в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) значительного количества экстремистских организаций", — сказал он, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Шойгу отметил, что эти экстремистские группировки для достижения своих целей используют силовые методы борьбы и стремятся установить прочные связи с международными террористическими группировками.

"Острой проблемой остается возвращение в АТР террористов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Они представляют собой готовый контингент для пополнения местных террористических ячеек", — сказал российский министр.

По его словам, все чаще выявляются денежные потоки, поступающие в страны АТР для поддержки местных террористических ячеек и проведения террористических атак. "Видим сегодня задачу в том, чтобы совместными усилиями международного сообщества нанести невосполнимый урон военному и экономическому потенциалу боевиков, одновременно поставив надежный заслон его финансовой и материально-технической подпитке", — сказал Шойгу.