На Украине творчество Цоя назвали "московским мусором"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Экс-министр аграрной политики Украины, член фракции "Свобода" Игорь Швайка выступил против исполнения песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины и назвал творчество музыканта "московским мусором".

"Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать "большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве", — написал Швайка в Facebook

Бывший министр добавил, что Украине пора выйти из "добровольного плена московской художественной самодеятельности" и "выбросить весь московский мусор из своих голов".

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович причислил к опасным для страны "щупальцам русского мира" музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры, которые, по мнению Вятровича, напоминают украинцам о едином культурном пространстве с Россией.

В ноябре 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которых Киев считает "угрозой национальной безопасности". Согласно документу, музыканты из черного списка вообще не могут выступать в стране, а те, кто туда не входит, должны подавать соответствующий запрос в СБУ.

В МИД России этот закон расценили как шаг к введению железного занавеса. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал этот закон оскорбительным по отношению к украинской публике.