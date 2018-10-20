На Украине творчество Цоя назвали "московским мусором"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Экс-министр аграрной политики Украины, член фракции "Свобода" Игорь Швайка выступил против исполнения песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины и назвал творчество музыканта "московским мусором".
Бывший министр добавил, что Украине пора выйти из "добровольного плена московской художественной самодеятельности" и "выбросить весь московский мусор из своих голов".
Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович причислил к опасным для страны "щупальцам русского мира" музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры, которые, по мнению Вятровича, напоминают украинцам о едином культурном пространстве с Россией.
В МИД России этот закон расценили как шаг к введению железного занавеса. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал этот закон оскорбительным по отношению к украинской публике.