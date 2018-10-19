Медведев и премьер Бельгии обсудили на переговорах отношения между странами

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что они с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем обсудили экономическое и политическое взаимодействие между странами, отметили все трудности и упущенные возможности, но и подумали о том, как взаимодействовать в будущем.

"Мы прошлись по всем темам экономического сотрудничества между нашими странами, политического взаимодействия как в двустороннем формате, так и имея ввиду отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом, отметили все трудности, отметили все упущенные возможности. С другой стороны, подумали о том, что можно было бы сделать в будущем", — заявил Медведев в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров на полях форума "Европа-Азия" (АСЕМ).

Он подчеркнул, что Россия так же, как и Бельгия открыта к такого рода взаимодействию.