Госдеп опроверг сообщения, что Помпео якобы слушал запись пыток Хашукджи

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Госдепартамент США опроверг сообщения СМИ, что госсекретарь Майк Помпео якобы прослушал аудиозаписи, сделанные во время расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

"Госсекретарь Помпео не слушал записи и не видел расшифровку, связанные с исчезновением Хашукджи", — сказала журналистам представитель госдепа Хезер Науэрт.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника, что во время состоявшегося в среду визита в Анкару Помпео прослушал записи и получил их расшифровку.

Помпео совершил в среду рабочий визит в Турцию, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи. Кроме того, были сообщения, что журналист якобы подключил свои iWatch к iPhone и транслировал таким образом происходящее в телефон. Часть сохраненных в облачном хранилище файлов якобы оказалась в руках следствия.