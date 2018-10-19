Вопрос двусторонней встречи Путина и Трампа пока не обсуждался

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вопрос проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению это не так, никаких импульсов из США мы не получаем. Наше желание выстраивать диалог с американцами натыкается достаточно на глухую стену, эпизодические проявления, как визит господина (советника по нацбезопасности президента США Джона – ред.) Болтона, в полной мере выправить ситуацию не могут, но все равно мы не намерены опускать попытки, исходя, прежде всего, из наших собственных интересов, искать пути для налаживания диалога с Вашингтоном", — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, главы государств будут вместе на международных мероприятиях, таких как двадцатка в Аргентине, празднование столетия окончания Первой мировой войны в Париже. Но на данный момент ни одна из сторон не поднимала вопрос о проведении двусторонней встречи.

"Пока вопрос о проведении двусторонней встречи не ставился ни Москвой, ни Вашингтоном, подготовки не ведется. Давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину Болтон, что он скажет Путину, и потом, может быть, появятся новые вводные", — заявил Песков.