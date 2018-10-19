В США экс-военный, рассылавший касторовые семена, не признал вину в суде

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывший военный, отправивший в Пентагон и Белый дом письма с касторовыми семенами, не признал свою вину на судебном процессе в штате Юта, сообщает местный телеканал KUTV.

В начале октября СМИ сообщили о том, что пакеты предположительно со следами рицина были направлены в офис Пентагона, в Белый дом и руководителю ФБР. Как заявили затем в Пентагоне, конверты содержали не рицин, а семена растения, из которого получают этот яд. По подозрению в рассылке опасных посланий был арестован бывший военный 39-летний житель Юты Уильям Клайд Аллэн, оставивший на письмах свой обратный адрес. Задержанный обвинялся по пяти пунктам в связи с угрозой применения токсина в качестве биологического оружия.

На слушаниях в четверг Аллэну были предъявлены два дополнительных обвинения: как выяснилось, мужчина также послал аналогичные письма директору ЦРУ и министру ВВС. В то же время заявления обвиняемого об отправлении "ядовитой" корреспонденции президенту РФ Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II не нашли отражения в обвинительных документах.

В ходе слушания Аллэн не признал свою вину. Ему грозит пожизненное заключение.

Обвиняемый рассказал следователям, что приобрел около ста касторовых семян в интернете. Как свидетельствуют документы суда, токсичное вещество рицин содержится в касторовых семенах. "Его извлечение из них сравнительно легко и не требует технических знаний", — говорится в обвинительном заключении. Согласно информации из открытых источников, приём внутрь касторовых семян может вызывать энтерит, рвоту и колики, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через 5-7 дней.