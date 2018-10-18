Путин на "Валдае" показал спокойное отношение к вызовам, заявил эксперт

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим выступлением показал "спокойное" отношение к любым вызовам, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем агентства Синьхуа Шэн Шилян.

"Это, конечно, его общие взгляды на мировую ситуацию, его спокойное отношение ко всяким вызовам, его очень дружелюбное отношение к Китаю. Все это оставило у меня глубокое впечатление", — поделился своим мнением о выступлении Путина эксперт.

Он отметил, что в 12-й раз участвует в ежегодном заседании клуба "Валдай". По его словам, здесь идет "свободные прения, (все) очень дружелюбны к другому мнению". "Это показывает уверенность России в себе, показывает широкодушие России ко всему в мире", — отметил собеседник агентства.

Говоря о том, как изменился формат форума, китайский эксперт отметил его масштабность.

"(Масштаб) все шире и шире, приглашается все больше политологов, государственных должностных лиц, ученых из разных стран. Стран стало больше. Когда я в первый раз участвовал, было 10 стран, большинство — западные. Я понимаю, для чего создан Валдайский клуб, — чтобы работать с Западом. Потому что Россия считает, что много недоразумений, предрассудков в отношениях с Западом. С Китаем все понятно — нет недоразумений, нет предрассудков. Но сейчас форум становится все шире и шире", — пояснил он.

Вторым изменением он назвал уровень дискуссии — он становится "все выше и выше".

"Россия очень мудро приглашает экспертные институты со всего мира, чтобы весь мир знал Россию лучше, чтобы политологи разных стран помогали распространять "мягкую силу" России", — заявил эксперт.