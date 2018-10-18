Путин на "Валдае" показал спокойное отношение к вызовам, заявил эксперт

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим выступлением показал "спокойное" отношение к любым вызовам, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем агентства Синьхуа Шэн Шилян.
Он отметил, что в 12-й раз участвует в ежегодном заседании клуба "Валдай". По его словам, здесь идет "свободные прения, (все) очень дружелюбны к другому мнению". "Это показывает уверенность России в себе, показывает широкодушие России ко всему в мире", — отметил собеседник агентства.
Говоря о том, как изменился формат форума, китайский эксперт отметил его масштабность.
Вторым изменением он назвал уровень дискуссии — он становится "все выше и выше".
"Россия очень мудро приглашает экспертные институты со всего мира, чтобы весь мир знал Россию лучше, чтобы политологи разных стран помогали распространять "мягкую силу" России", — заявил эксперт.