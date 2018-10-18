Путин не считает, что Трамп слушает только себя

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает неправдой, что его американский коллега Дональд Трамп слушает только себя: "У нас нормальный и профессиональный диалог".

"Это неправда. Но может он с кем-то себя ведет, ну они сами тогда в этом и виноваты. У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог, и, конечно, он слышит. Я вижу, он реагирует на аргументы собеседника", — сказал Путин, выступая на "Валдае".

"Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что он (Трамп) токует как тетерев и не слышит никого, это неправда", — отметил президент.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.