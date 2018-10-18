МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жительница Великобритании почти полностью ослепла на один глаз из-за халатности врачей, не заметивших у девушки опухоль мозга, пишет Daily Mail.

Отмечается, что в 2015 году 24-летняя Эбби Триндер из Уэднсбери начала испытывать сильные головные боли. Женщина обращалась с проблемой к врачам, однако они не стали рассматривать ее случай всерьез, приняв недуг за обезвоживание.

"Врач отмахивался от меня и говорил пить больше воды. Один раз он посмеялся надо мной и сказал, что я бы не сидела перед ним, будь у меня настоящая мигрень", — сказала Триндер.

В 2016 году зрение британки начало падать, после чего она обратилась к офтальмологу, который, в свою очередь, выписал девушке направление на обследование. В результате оказалось, что у Триндер была доброкачественная опухоль на ее зрительном нерве, которая распространилась до гипофиза. В том же году опухоль частично удалили, однако зрение уже было не спасти. Сейчас Триндер регулярно наблюдается у специалистов.

"Опухоль продолжает расти. Она повредила мой зрительный нерв, из-за этого я почти полностью перестала видеть правым глазом и немного левым, и думаю, со временем все станет только хуже", — отметила она.

Опухоль мозга возникает в результате бесконтрольного деления клеток ткани мозга, кровеносных сосудов, черепных нервов, черепа и тд. Заболевание чаще всего проявляется в виде сильных головных болей, вялости и рвоты.