В Британии задержали подозреваемого в осквернении памятника Дэвиду Боуи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Полиция Великобритании задержала мужчину, подозреваемого в повреждении памятника известному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи, сообщает газета Guardian.

Памятник музыканту был возведен в марте в британском городе Эйлсбери (графство Бакингемшир). Газета отмечает, что это уже второй за полгода случай его осквернения. Ранее вандал сделал напротив статуи Боуи надпись, призывающую "сначала накормить бездомных".

Второй случай вандализма произошел на прошлой неделе. Статуя была измазана синей краской. По данным газеты, подозреваемый, задержанный в связи с вандализмом, — мужчина 29 лет.

Памятник музыканту под названием "Земной посланник" находится напротив клуба Friars, где Боуи дебютировал в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, являющегося центральной фигурой альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Скульптуры из бронзы изображают другие образы музыканта, окружающие Стардаста. Колонки над памятником каждый час играют музыку Боуи.

Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".