В Словакии компьютеры МИД подверглись хакерской атаке

БРАТИСЛАВА, 17 окт – РИА Новости. Хакерам, взломавшим компьютерные системы словацкого МИД, не удалось добраться до секретных материалов, в их руки, судя по всему, попала лишь рутинная текущая переписка ведомства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Борис Гандел.
Как рассказал Гандел, в руки компьютерным взломщикам могла попасть лишь рутинная текущая переписка между подразделениями внешнеполитического ведомства.
Как сообщил журналистам премьер Пеллегрини, руководству военной разведки поручено проверить актуальное состояние защиты всей правительственной компьютерной сети. По его словам, атаку провела "серьезная наднациональная разведывательная организация". Премьер предложил усилить кооперацию с теми, кто занимается расследованием подобных атак в соседних странах. Пеллегрини намерен обратиться к другим членам правительства с предложением увеличить финансовые инвестиции для кибернетической безопасности.